CWS

Crown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

JménoCWS

PoziceNo.2293

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.28%

Objem v oběhu4,852,051.960426

Max. objem0

Celkový objem7,645,850

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-02-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum58.89886711,2021-03-16

Nejnižší cena0.047597490588792306,2023-08-05

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníCrown Platform is an established digital token (CRW), powered by an environment-friendly, Masternode Proof of Stake blockchain, enabling all users to stake CRW, use a voting right to shape the code, build decentralised applications and tokenise assets via Non-Fungible Tokens (NFTs)

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.