CWA

The CWA project is revolutionizing the leisure industry by combining cutting-edge technologies. It leverages the security and transparency of blockchain to address privacy concerns in golf booking, screengolf, resort and accommodation booking services.

JménoCWA

PoziceNo.6099

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem600,000,000

Celkový objem600,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06772037122264928,2024-05-12

Nejnižší cena0.002007648644318652,2025-02-11

Veřejný blockchainOP

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.