CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

JménoCULTDAO

PoziceNo.836

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu4,318,690,730,920

Max. objem6,666,666,666,666

Celkový objem4,957,113,505,372

Poměr v oběhu0.6478%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00007365994530623,2022-04-02

Nejnižší cena0.000000148125207036,2022-03-16

Veřejný blockchainETH

