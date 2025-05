CT

Challenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive.

JménoCT

PoziceNo.8474

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.014925134828981869,2024-05-09

Nejnižší cena0.000026985101781223,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníChallenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.