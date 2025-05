CR

Crypto Rangers is not just a meme token, it's a movement. Born from the creative spirit of the crypto community, we're on a mission to safeguard the digital financial world.

JménoCR

PoziceNo.6190

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem8,045,311,447

Celkový objem8,045,311,447

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000934647165210326,2023-06-17

Nejnižší cena0.000002092894720844,2023-06-07

Veřejný blockchainETH

