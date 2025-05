CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

JménoCRV

PoziceNo.75

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0003%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.10%

Objem v oběhu1,343,378,344

Max. objem3,030,303,030.299

Celkový objem2,259,379,286.9274936

Poměr v oběhu0.4433%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum60.4987938093,2020-08-14

Nejnižší cena0.18109279935395833,2024-08-05

Veřejný blockchainETH

PředstaveníCurve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.