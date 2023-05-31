CRETA

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

JménoCRETA

PoziceNo.1489

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,466,307,454

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.1466%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.382079672694401,2023-05-31

Nejnižší cena0.002823386193634558,2025-09-25

Veřejný blockchainMATIC

Loading...