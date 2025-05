COPA

CoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

JménoCOPA

PoziceNo.6124

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem88,888,888,000

Celkový objem88,888,888,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000487515680381424,2024-11-23

Nejnižší cena0.000000089931010494,2025-04-09

Veřejný blockchainTONCOIN

PředstaveníCoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.