CONX

Connex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

JménoCONX

PoziceNo.684

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu1,158,000

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.0115%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum49.57445222528532,2025-05-21

Nejnižší cena1.6743141503601893,2023-11-04

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníConnex aims to build a permissionless, open, and collaborative Web3 professional network. The CONX token is an essential component to such infrastructures as it functions as the governance token, incentivizes user participation, and serves as the primary payment token of the Connex ecosystem.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.