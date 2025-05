CHONKY

CHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency.

JménoCHONKY

PoziceNo.4933

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem500,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000099488093484198,2024-01-18

Nejnižší cena0.000000007080126771,2023-11-28

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníCHONKY is more than just a coin; it represents a lifestyle brand with an expanding ecosystem of DApps, high-quality merchandise, and interactive experiences. As the project continues to grow and evolve, CHONKY is poised to become a leading force in the world of cryptocurrency.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.