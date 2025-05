CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

JménoCHEQ

PoziceNo.1097

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu642,492,815

Max. objem0

Celkový objem1,236,005,205

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.7058000107411805,2021-11-29

Nejnižší cena0.013306441024793298,2025-04-09

Veřejný blockchainCHEQ

Sektor

Sociální sítě

