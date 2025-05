CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

JménoCETUS

PoziceNo.335

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)21.81%

Objem v oběhu725,323,155.9869498

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.7253%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4923777683386451,2024-11-10

Nejnižší cena0.02679612372711401,2023-06-12

Veřejný blockchainSUI

