CropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

JménoCBX

PoziceNo.2587

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu186,294,140

Max. objem500,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.3725%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.104333457705843,2021-11-05

Nejnižší cena0,2021-11-05

Veřejný blockchainETH

