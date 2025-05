CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

JménoCBPAY

PoziceNo.2038

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu3,680,656,565

Max. objem40,000,000,000

Celkový objem40,000,000,000

Poměr v oběhu0.092%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001363895631335368,2024-11-25

Nejnižší cena0.000091017946378785,2025-03-11

Veřejný blockchainXDB

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.