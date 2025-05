CBL

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

CBL

No.2233

$0.00

$0.00

%

0.08%

173,410,028.59250805

1,000,000,000

1,000,000,000

0.1734%

--

--

0.04105825377585688,2024-11-19

0.002902456239858112,2025-03-18

ARB

