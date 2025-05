CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

JménoCAKE

PoziceNo.80

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)131.20%

Objem v oběhu321,747,964.2028458

Max. objem450,000,000

Celkový objem369,866,745.399933

Poměr v oběhu0.7149%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum44.18234972,2021-04-30

Nejnižší cena0.00023177,2020-09-29

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.