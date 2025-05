CAIR

In the same way that the Internet is revolutionizing content distribution, CAIR TOKEN is revolutionizing content creation by bringing together AI, Blockchain and Robotics . Major language models such as GPT-3, ChatGPT, Text-to-Image Models such as Stable Diffusion, DALL-E 2, MidJourney, Alethea AI's Text-to-Character AI System, CharacterGPT, mark the beginning of a new era in the making of content.

JménoCAIR

PoziceNo.2802

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu887,843,094

Max. objem888,000,000

Celkový objem888,000,000

Poměr v oběhu0.9998%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.0003462854120535,2025-01-31

Nejnižší cena0.00000527437323594,2024-01-22

Veřejný blockchainBSC

