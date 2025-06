CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

JménoCA1

PoziceNo.1399

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)18.95%

Objem v oběhu9,671,260

Max. objem270,000,000

Celkový objem270,000,000

Poměr v oběhu0.0358%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.7091320800046876,2024-11-01

Nejnižší cena0.1615430304068605,2024-09-06

Veřejný blockchainETH

PředstaveníCoupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.