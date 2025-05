C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

JménoC98

PoziceNo.511

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.55%

Objem v oběhu966,944,170

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2021-07-23 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6.41624891,2021-08-25

Nejnižší cena0.045030844142757674,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

