BVT

BILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.

JménoBVT

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainAPTOS

PředstaveníBILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je a neměly by být považovány za investiční poradenství.