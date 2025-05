BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

JménoBUNNY

PoziceNo.2988

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)10.85%

Objem v oběhu510,232

Max. objem1,000,000

Celkový objem910,789

Poměr v oběhu0.5102%

Datum vydání2021-04-12 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum553.31998667,2021-04-27

Nejnižší cena0.04512060669859712,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníPancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.