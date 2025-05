BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

JménoBST

PoziceNo.1305

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,61%

Objem v oběhu57 740 277,70883782

Max. objem100 000 000

Celkový objem59 941 241,03337277

Poměr v oběhu0.5774%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9530040952157873,2024-03-28

Nejnižší cena0.046868297986053443,2022-06-19

Veřejný blockchainETH

PředstaveníBlocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.