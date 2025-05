BSTC

BST Chain's native coin, BSTC, serves as the primary utility token within the ecosystem. It facilitates transactions, incentivizes network participants, and enables access to platform features. With a maximum circulation of 7.86 billion coins, BSTC powers the decentralized gemstone trading platform, ensuring seamless operations and fostering economic activity.

JménoBSTC

PoziceNo.8134

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem7,860,000,000

Celkový objem7,860,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.002858227510038,2024-11-26

Nejnižší cena0.34988049039804847,2025-01-19

Veřejný blockchainBSTC

PředstaveníBST Chain's native coin, BSTC, serves as the primary utility token within the ecosystem. It facilitates transactions, incentivizes network participants, and enables access to platform features. With a maximum circulation of 7.86 billion coins, BSTC powers the decentralized gemstone trading platform, ensuring seamless operations and fostering economic activity.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.