$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

JménoBSCPAD

PoziceNo.1869

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.42%

Objem v oběhu79,211,621

Max. objem0

Celkový objem175,600,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.44383087,2021-03-07

Nejnižší cena0.016295523569938925,2025-05-04

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

