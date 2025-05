BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

JménoBRAWL

PoziceNo.2144

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu8,805,610,436.959196

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem9,999,441,090.619734

Poměr v oběhu0.8805%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.006581150523754759,2024-04-01

Nejnižší cena0.000058965257109979,2025-04-24

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníBitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.