Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

JménoBOSON

PoziceNo.867

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1,34%

Objem v oběhu147 218 705,3901309

Max. objem200 000 000

Celkový objem200 000 000

Poměr v oběhu0.736%

Datum vydání2021-04-08 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum6.92578088,2021-04-09

Nejnižší cena0.08888286679092376,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

