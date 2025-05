BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

JménoBOOP

PoziceNo.811

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3,06%

Objem v oběhu300 407 581,24598646

Max. objem1 000 000 000

Celkový objem999 997 581,2459865

Poměr v oběhu0.3004%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4882618916496909,2025-05-02

Nejnižší cena0.061580127985482534,2025-05-22

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

