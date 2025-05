BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

JménoBOND

PoziceNo.1707

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)9.96%

Objem v oběhu7,910,262.29101514

Max. objem10,000,000

Celkový objem10,000,000

Poměr v oběhu0.791%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum185.92532004,2020-10-27

Nejnižší cena0.17147494024582804,2025-02-26

Veřejný blockchainETH

Prohlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.