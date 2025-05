BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

JménoBOBO

PoziceNo.688

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu66,134,444,313,649

Max. objem69,000,000,000,000

Celkový objem66,484,444,313,649

Poměr v oběhu0.9584%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000003496956583032,2024-06-12

Nejnižší cena0.00000000004584169,2023-05-12

Veřejný blockchainETH

PředstaveníBobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.