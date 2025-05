BLUR

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

JménoBLUR

PoziceNo.184

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.98%

Objem v oběhu2,353,465,310.359589

Max. objem0

Celkový objem3,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum45.97859046830362,2023-02-13

Nejnižší cena0.08176906522374397,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

