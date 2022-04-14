BLUM

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

JménoBLUM

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainTONCOIN

PředstaveníBlum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je a neměly by být považovány za investiční poradenství.

MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
Hledat
Oblíbené
BLUM/USDT
Blum
----
--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (BLUM)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Tržní obchody
Spot
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
BLUM/USDT
--
--
‎--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (BLUM)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Kniha objed.
Tržní obchody
Info
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
Loading...