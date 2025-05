BLUEMOVE

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

JménoBLUEMOVE

PoziceNo.1438

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu217,500,000

Max. objem300,000,000

Celkový objem300,000,000

Poměr v oběhu0.725%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.2414166920123846,2023-02-09

Nejnižší cena0.007666537267199644,2025-04-15

Veřejný blockchainAPTOS

PředstaveníBlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.