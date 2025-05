BITBULL

BITBULL brings sound money to the world, fulfilling the original promise of Bitcoin as "Peer-to-Peer Electronic Cash". Merchants and users are empowered with low fees and reliable confirmations. The future shines brightly with unrestricted growth, global adoption, permissionless innovation, and decentralisation.

JménoBITBULL

PoziceNo.5160

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem21,000,000

Celkový objem21,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum167.3050792838594,2023-06-02

Nejnižší cena0.000290161883059232,2024-08-07

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníBITBULL brings sound money to the world, fulfilling the original promise of Bitcoin as "Peer-to-Peer Electronic Cash". Merchants and users are empowered with low fees and reliable confirmations. The future shines brightly with unrestricted growth, global adoption, permissionless innovation, and decentralisation.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.