BBL

Beoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

JménoBBL

PoziceNo.2388

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu944,398,949.5522338

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.9443%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.45241670519348387,2024-02-28

Nejnižší cena0.000258220372620963,2025-05-06

Veřejný blockchainETH

PředstaveníBeoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.