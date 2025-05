BANANAS31

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

JménoBANANAS31

PoziceNo.471

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.63%

Objem v oběhu10,000,000,000

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00829110706416572,2024-12-18

Nejnižší cena0.000318457851005224,2024-11-18

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

