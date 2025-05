AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

JménoAX

PoziceNo.2594

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu2,853,891

Max. objem30,000,000

Celkový objem30,000,000

Poměr v oběhu0.0951%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum28.62682125,2021-04-09

Nejnižší cena0,2021-02-10

Veřejný blockchainETH

