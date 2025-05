AVAXAI

AIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

JménoAVAXAI

PoziceNo.2747

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.19%

Objem v oběhu190,293,475

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00616338940757264,2025-02-05

Nejnižší cena0.000466653833301345,2025-05-24

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníAIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.