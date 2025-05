AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

JménoAUTO

PoziceNo.2160

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)182.46%

Objem v oběhu76,665.77431635

Max. objem80,638.18932503

Celkový objem78,173.31404734

Poměr v oběhu0.9507%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum13532.25332614,2021-02-19

Nejnižší cena6.7414670040201266,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

