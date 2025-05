AUTOS

Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction.

JménoAUTOS

PoziceNo.1178

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu493,267,074

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.4932%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07435012003740513,2025-01-06

Nejnižší cena0.007842395970852957,2025-04-20

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

