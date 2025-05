ATNT

Artizen plans to create a metaverse with profound professional partners in various fields such as games and art. Artizen allows users to utilize partners' IP (intellectual property rights) to create new works. Artizen’s metaverse platform provides a chance for everyone to experience these new works. The more the user creates unique works, the more the value of the work will be higher.

JménoATNT

PoziceNo.7578

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem0

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.01999301192671717,2023-04-25

Nejnižší cena0.000254440292575401,2024-01-14

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

