ASSAI

ASSAI, the first tokenized AI trading agent, is revolutionizing crypto trading and analytics. Built on the powerful Assisterr platform, ASSAI showcases Solana’s potential as the ultimate agent-friendly network for decentralized AI innovation.

JménoASSAI

PoziceNo.5005

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem999,999,999

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.04922388455200374,2025-01-06

Nejnižší cena0.000293978710992838,2025-03-11

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníASSAI, the first tokenized AI trading agent, is revolutionizing crypto trading and analytics. Built on the powerful Assisterr platform, ASSAI showcases Solana’s potential as the ultimate agent-friendly network for decentralized AI innovation.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.