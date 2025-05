ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

JménoASM

PoziceNo.1927

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)4.46%

Objem v oběhu4,399,959

Max. objem10,000,000

Celkový objem10,000,000

Poměr v oběhu0.4399%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.753173777433573,2023-02-08

Nejnižší cena0.22074050676539153,2025-04-07

Veřejný blockchainCHZ

