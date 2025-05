ARV

ARIVA (ARV) has been produced for active use in global and local tourism, as well as travel networks in the near future. It runs as a fully decentralized worldwide B2C - B2B Travel & Tourism Network.

JménoARV

PoziceNo.2101

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu72,553,169,190

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem93,640,000,000

Poměr v oběhu0.7255%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001450169881585897,2021-10-11

Nejnižší cena0.000007247042777309,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

