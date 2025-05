ARMY

In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

JménoARMY

PoziceNo.4868

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem589,000,000

Celkový objem589,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.1 USDT

Historické maximum0.190044627604313,2025-01-15

Nejnižší cena0.011288957080566169,2025-04-07

Veřejný blockchainXRP

PředstaveníIn a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.