ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

JménoARK

PoziceNo.442

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.60%

Objem v oběhu188,931,178

Max. objem0

Celkový objem188,931,178

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum10.914999961853027,2018-01-09

Nejnižší cena0.030143199488520622,2017-03-22

Veřejný blockchainARK

