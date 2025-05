ARCA

Legend of Arcadia is a multi-chain, free-to-play, and play-to-earn casual strategy card game that combines traditional gaming experience with Web3 GameFi 2.0. In addition to experiencing the game’s immersive universe, players can also boost yield through staking, battling, and mining.

JménoARCA

PoziceNo.4050

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.046373710239793725,2024-12-27

Nejnižší cena0.013675110217437872,2025-05-20

Veřejný blockchainETH

PředstaveníLegend of Arcadia is a multi-chain, free-to-play, and play-to-earn casual strategy card game that combines traditional gaming experience with Web3 GameFi 2.0. In addition to experiencing the game’s immersive universe, players can also boost yield through staking, battling, and mining.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.