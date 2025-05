AP3X

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

JménoAP3X

PoziceNo.5196

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem3,000,000,000

Celkový objem3,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.25266104433191,2025-04-21

Nejnižší cena0.1724587904830853,2025-03-13

Veřejný blockchainAP3X

Sektor

