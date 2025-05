ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

JménoANLOG

PoziceNo.1598

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu1,857,089,402

Max. objem∞

Celkový objem9,057,971,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.004004532301968721,2025-02-16

Nejnižší cena0.001099883471799137,2025-04-22

Veřejný blockchainANLOG

Sektor

Sociální sítě

