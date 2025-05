ANKR

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

JménoANKR

PoziceNo.258

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,13

Objem v oběhu10.000.000.000

Max. objem10.000.000.000

Celkový objem10.000.000.000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání2019-03-05 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0,0066 USDT

Historické maximum0.22517936,2021-03-28

Nejnižší cena0.000711080622353,2020-03-13

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

