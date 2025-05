ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

JménoALPH

PoziceNo.561

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.47%

Objem v oběhu110,458,639.87691958

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem211,029,884.3605985

Poměr v oběhu0.1104%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.8567149496785995,2024-02-27

Nejnižší cena0.046547973367701154,2023-01-10

Veřejný blockchainALPH

PředstaveníAlephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.